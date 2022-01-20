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Подробности смертельного ДТП в Псковской области сообщили в полиции. ФОТО

УМВД России по Псковской области сообщило подробности о ДТП, произошедшем в воскресенье в Порховском районе.

По предварительной информации, сегодня в 13.40 а/м Хендай Солярис под управлением женщины 1967 г.р. выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с а/м Крайслер под управлением мужчины.

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В результате ДТП пострадал Водитель а/м Крайслер, его пассажирка 1994 года рождения и две девочки 2016 и 2021 г.р. Госпитализированы в Псковскую детскую областную больницу.

Водитель а/м Хендай Солярис погибла на месте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: УМВД России по Псковской области