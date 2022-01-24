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Два человека пострадали в ДТП в центре Пскова

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Пскова сегодня, 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Авария произошла в 8.59 у дома №15 по улице Советской. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген гольф», мужчина 1989 года рождения, повернул и пересек линию сплошной разметки. Таким образом, он нарушил правила дорожного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением мужчины 1986 года рождения.

Пострадали два пассажира. Один мужчина 1997 года рождения находился в «Рено», а другой - мужчина 1979 года рождения - в «Фольксвагене». Их доставили в Псковскую областную больницу для осмотра.

На месте работают сотрудники ГИБДД.