АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Лада» задела автомобиль реанимации на улице Звездной в Пскове

ДТП с участием скорой помощи произошло в Пскове утром 30 января. Как сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец, у дома №16 по улице Звездной стояли «Лада» с включенной аварийной сигнализацией и автомашина реанимации.

«"Скорая" находилась частично на тротуаре - иначе ей не встать у подъезда. На место прибыли экипаж ДПС с включенными маячками и еще одна "скорая". Наверное, «Лада» зацепила "скорую", а вторая приехала на всякий случай», - предположил очевидец.

В ГИБДД УМВД по городу Пскову Псковской Ленте Новостей подтвердили факт ДТП с техническими повреждениями. Никто не пострадал. Участники происшествия оформили европротокол, других подробностей не приводится.