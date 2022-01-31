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Поворот «БМВ» через двойную сплошную в Пскове привел к ДТП

Поворот налево через двойную сплошную линию разметки в Пскове привел к ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД города Пскова, столкновение двух автомашин произошло 30 января в 18.20 у дома №78 на улице Инженерной.

Водитель «БМВ», мужчина 1975 года рождения, повернул налево, нарушив требования дорожной разметки, и совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Транспортер» под управлением мужчины 1985 года рождения.

Автомашины получили технические повреждения. Пострадавших нет.

«Фольксваген» двигался по Инженерной со стороны улицы Звездной. Направлявшийся навстречу «БМВ» неожиданно совершил левый поворот. Несмотря на предпринятое экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

Водитель «БМВ» признал вину. Ему назначено наказание по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1500 рублей.