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Водитель «Шкоды» пострадал в ДТП в Стругокрасненском районе

Мужчина пострадал в дорожно-транспортном происшествии на трассе Санкт-Петербург – Псков в Стругокрасненском районе 7 февраля. Об этом сообщает газета «Струги».

По предварительным данным, 65-летний водитель машины «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа», за рулем которого был житель Ленинградской области.

В результате ДТП водитель «Шкоды» получил незначительные травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарной части из Струг Красных.