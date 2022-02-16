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Защитник рассказала о состоянии здоровья псковского бизнесмена, обвиняемого в смертельном ДТП

Председатель псковской коллегии адвокатов «НЕЗАВИСИМАЯ» Алла Мамченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала, что обвиняемый в совершении смертельного ДТП известный бизнесмен Георгий Кухи тяжело переживает случившееся.

«Для Георгия Кухи ситуация, которая произошла 13 января 2020 года, стала своего рода переломной, — сказала она. — Он до сих пор тяжело переживает все случившееся. У него ухудшилось состояние здоровья, он несколько раз находился на лечении с гипертонией. Это все очень сложно и тяжело».

Алла Мамченко отметила, что от ее подзащитного неоднократно поступали вопросы, каким образом можно загладить вину перед потерпевшими.

«В рамках предварительного следствия мой подзащитный пытался встречаться с потерпевшими, предлагал им неоднократно свою помощь, однако они отказывались. Когда дело перешло для рассмотрения в Псковский районный суд, он смог это сделать гласно, совершенно законно, не вызывая кривотолков, направив в их адрес по собственной инициативе компенсацию морального вреда», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что потерпевшие отказались от данной компенсации, размер которой составил 2 млн рублей.

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Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в деревне Стяглы Псковского района. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).