Защитник рассказала о состоянии здоровья псковского бизнесмена, обвиняемого в смертельном ДТП

Председатель псковской коллегии адвокатов «НЕЗАВИСИМАЯ» Алла Мамченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала, что обвиняемый в совершении смертельного ДТП известный бизнесмен Георгий Кухи тяжело переживает случившееся.
Алла Мамченко отметила, что от ее подзащитного неоднократно поступали вопросы, каким образом можно загладить вину перед потерпевшими.
«В рамках предварительного следствия мой подзащитный пытался встречаться с потерпевшими, предлагал им неоднократно свою помощь, однако они отказывались. Когда дело перешло для рассмотрения в Псковский районный суд, он смог это сделать гласно, совершенно законно, не вызывая кривотолков, направив в их адрес по собственной инициативе компенсацию морального вреда», — поделилась она.
Ранее сообщалось, что потерпевшие отказались от данной компенсации, размер которой составил 2 млн рублей.
Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в деревне Стяглы Псковского района. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).