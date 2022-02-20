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Водителя ВАЗа госпитализировали после ДТП на дороге Великие Луки - Подберезье

Два человека пострадали в результате ДТП на 1 километре дороги Великие Луки - Подберезье. Дорожная авария произошла сегодня, 20 февраля, в 16.45, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина 1983 года рождения, водитель автомобиля «Пежо 405», выбрала небезопасную скорость движения, наехала на обочину, после чего не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-21053, за рулем которого находился мужчина 1949 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, его госпитализировали. Водителю «Пежо» диагностировали ушиб ноги.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.