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Проехавшая на красный свет «Лада» врезалась в «Вольво» в центре Пскова

Проехавший на запрещающий сигнал светофора водитель «Лады» устроил ДТП в центре Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, столкновение двух автомашин произошло 25 февраля в 11.50 на Октябрьском проспекте, 22.

Фото: Яков Ляксандрович, группа Жесть по-Псковски

Водитель автомашины «Лада Ларгус», мужчина 1972 года рождения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу «Вольво» под управлением мужчины 1970 года рождения. Автомобили получили технические повреждения, пострадавших нет.

Момент столкновения попал на запись видеорегистратора. «Вольво» двигался в прямом направлении по улице Некрасова, со стороны улицы Ленина. Транспорт начал движение по улице Некрасова, когда со стороны улицы Гоголя по Октябрьскому проспекту проехал «Ларгус» и врезался в «Вольво».

Добавим, из-за ДТП в течение 2 часов был затруднен проезд через перекресток.