←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не запустить автомобиль
Какой автомобиль надежнее?
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Что русскому хорошо то китайцу...
в МРЭО Живая очередь
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Кто на чем экономит при обслуживании?
Чем опасен дождь для авто
Остановку? Да пусть переносят
Все ограничения движения
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
ещё ДТП 02.03.2022 08:230 Врезавшийся в светофор в центре Пскова мужчина был пьян 02.03.2022 08:230 Врезавшийся в светофор в центре Пскова мужчина был пьян 02.03.2022 07:544 Водитель легкового автомобиля врезался в столб в центре Пскова 01.03.2022 18:440 КамАЗ и «Рено» столкнулись под Псковом, пострадал один из водителей. ФОТО 01.03.2022 17:270 Два автомобиля столкнулись в Невеле 01.03.2022 16:250 Грузовик с дровами попал в тройное ДТП в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Врезавшийся в светофор в центре Пскова мужчина был пьян

02.03.2022 08:23|ПсковКомментариев: 0

Врезавшийся в светофор на Октябрьской площади в Пскове мужчина был пьян. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 00.35 в ночь на 2 марта на улице Советской, 20. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

Фото: Катерина Ли / группа «Жесть по-псковски»

Водитель автомобиля ВАЗ-2110, мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, на которой находились светофор и дорожные знаки.

Фото: Игорь Номад / группа «Жесть по-псковски»

В результате ДТП пострадал сам водитель. По предварительной информации, он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану губы. Также медики сообщили об алкогольном опьянении пострадавшего, сам водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. 

Теги: #ДТП #ГИБДД #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Оцените удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса после начала реконструкции
В опросе приняло участие 622 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.03.2022, 11:472 Двухстороннее движение вернут на участке улицы Карла Маркса в Пскове 4 марта 02.03.2022, 11:340 Тест-драйв ПЛН — Geely Tugella. ВИДЕО 02.03.2022, 10:496 Псковичка просит отменить закрытие Троицкого моста из-за изменения экономической ситуации 02.03.2022, 08:379 В России резко поднялись цены на отечественные автомобили
02.03.2022, 08:230 Врезавшийся в светофор в центре Пскова мужчина был пьян 02.03.2022, 07:544 Водитель легкового автомобиля врезался в столб в центре Пскова 01.03.2022, 22:000 Псковичей призвали не показывать детям плохой пример на проезжей части 01.03.2022, 21:109 Закрытый мост увеличил нагрузку на улицы в центре Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
01.03.2022, 19:361 Фотофакт: На Троицком мосту начали срезать асфальт 01.03.2022, 18:440 КамАЗ и «Рено» столкнулись под Псковом, пострадал один из водителей. ФОТО 01.03.2022, 17:270 Два автомобиля столкнулись в Невеле 01.03.2022, 17:001 Холодная зима и «горячий» асфальт
01.03.2022, 16:490 1 марта вступили в силу поправки в сфере безопасности дорожного движения 01.03.2022, 16:250 Грузовик с дровами попал в тройное ДТП в Пскове 01.03.2022, 15:573 Владимир Кузь: Ремонт Троицкого моста идет по принципу «дают деньги — надо брать» 01.03.2022, 15:393 Борис Елкин объяснил отсутствие велодорожек в проекте реконструкции Троицкого моста
01.03.2022, 15:331 Археологические работы не повлияют на сроки реконструкции Троицкого моста - Елкин 01.03.2022, 15:230 Нет оснований ждать задержки сдачи Троицкого моста — Станислав Стармолотов 01.03.2022, 15:130 Демонтаж конструкций Троицкого моста в Пскове начнут через неделю 01.03.2022, 15:031 Во время ремонта Троицкого моста псковичам советуют отслеживать пробки по веб-камерам
01.03.2022, 14:340 В Пскове приступили к ремонту тротуаров на улице Советской Армии 01.03.2022, 14:195 Николай Мельков: Многие пересядут на самокаты и велосипеды во время ремонта Троицкого моста 01.03.2022, 14:040 «Кузница»: Реконструкция Троицкого моста. Вызовы и решения. ВИДЕО 01.03.2022, 13:440 В Пскове перенастроят светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова
01.03.2022, 13:310 Станислав Стармолотов: Троицкий мост нельзя было реконструировать по частям 01.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 01.03.2022, 13:021 Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.03.2022, 12:310 Легковой автомобиль загорелся после столкновения с фурой Великолукского мясокомбината
01.03.2022, 11:080 Псковичей предупредили о возможных сбоях сервисов оплаты в маршрутках 01.03.2022, 11:040 Пьяного водителя «Лады» остановили полицейские в Пскове 01.03.2022, 10:243 Попавшая под машину 8-летняя псковичка перебегала дорогу вне «зебры» 01.03.2022, 10:111 Фотофакт: Газон под охраной
01.03.2022, 10:010 КамАЗ повредил две легковые машины на перекрестке в Пскове. ФОТО 01.03.2022, 07:003 В Пскове закроют Троицкий мост в 10:00 28.02.2022, 22:065 Жители Запсковья завтра утром смогут добраться до работы привычным маршрутом 28.02.2022, 18:250 Первоклассницу сбили на дороге в Псковском районе
28.02.2022, 18:220 Псковичей предупредили о проблемах с безналичной оплатой проезда в автобусах 28.02.2022, 16:370 Подросток получил травму головы после наезда мотоцикла в Порхове 28.02.2022, 11:230 Оплатить госпошлину на услуги в ГИБДД псковичи могут со скидкой 30% 28.02.2022, 10:370 Почти 50 водителей попались псковским полицейским нетрезвыми за неделю
28.02.2022, 10:210 ДТП мешает движению на улице Коммунальной в Пскове 28.02.2022, 10:004 Троицкий мост закроют в Пскове 1 марта в 10:00 27.02.2022, 16:040 ГИБДД представила график приема псковичей в центре автофиксации нарушений 27.02.2022, 14:500 В Пскове уходивший от столкновения с «Фольксвагеном» водитель «Газели» наехал на ограждение
27.02.2022, 12:530 В Пскове из-за ДТП с грузовиком заблокирован проезд на улице Западной 27.02.2022, 12:280 В Пскове водитель «Фольксвагена» пересек двойную сплошную и устроил ДТП 27.02.2022, 12:180 Перекресток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове перекрыт из-за съемок фильма 27.02.2022, 07:270 Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Пустошкинском районе. ФОТО. ВИДЕО
26.02.2022, 21:580 Два человека погибли в ДТП на дороге в Пустошкинском районе 26.02.2022, 12:590 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Труда и Белинского в Пскове 26.02.2022, 12:3110 Площадь двух вокзалов 25.02.2022, 20:391 Специалистов и брата бизнесмена допросили в суде в Пскове по резонансному ДТП
25.02.2022, 16:380 Схема движения автобусов на пригородных маршрутах изменится в Пскове 25.02.2022, 14:530 Дорожные рабочие восстановили асфальт на мосту Александра Невского в Пскове 25.02.2022, 14:381 Проехавшая на красный свет «Лада» врезалась в «Вольво» в центре Пскова 25.02.2022, 14:180 В Псковской области продолжится ремонт дорог к социальным и туристическим объектам
25.02.2022, 13:390 Более 5 км дороги в Печорском районе отремонтируют за 253 млн рублей 25.02.2022, 10:360 Изменилось время перекрытия дороги на пересечении улиц Калинина и Георгиевской в Пскове 25.02.2022, 10:301 Закрытие Троицкого моста в Пскове - главное 25.02.2022, 09:210 В ГИБДД напомнили о вступающих в силу с 1 марта правилах прохождения техосмотра
24.02.2022, 16:221 Перекресток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове перекроют из-за съемок фильма 24.02.2022, 11:090 Порядок подачи заявлений о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров изменится с 1 марта 23.02.2022, 23:040 Пьяный водитель съехал в кювет в великолукской деревне Суханово 23.02.2022, 21:130 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Великих Луках
23.02.2022, 11:530 «Лада» и «Хендай» столкнулись у вокзала в Пскове 23.02.2022, 10:530 Фура протаранила «Фольксваген» на пешеходном переходе в Пскове 23.02.2022, 10:080 Мужчина пострадал в ДТП в Локнянском районе 22.02.2022, 16:0610 Устроившего смертельное ДТП водителя осудили в Псковском районе
22.02.2022, 12:060 Маршрут автобуса «Псков – Середка» изменится на время реконструкции Троицкого моста 22.02.2022, 11:416 Временные автобусные остановки появятся в период ремонта Троицкого моста в Пскове 22.02.2022, 11:220 Два человека пострадали в ДТП в Порховском районе 22.02.2022, 10:201 На перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове изменилось направление главной дороги
21.02.2022, 16:374 В объезд: как псковичи будут перемещаться по городу во время ремонта Троицкого моста? ИНФОГРАФИКА 21.02.2022, 15:180 Грандиозная ночь продаж автомобилей пройдет в Пскове 23 февраля 21.02.2022, 14:451 Псковские сотрудники ГИБДД пресекли более 2000 нарушений за неделю 21.02.2022, 12:210 Ограничения для передвижения грузовиков введут в Псковской области с 14 марта
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.