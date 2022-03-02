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Врезавшийся в светофор в центре Пскова мужчина был пьян

Врезавшийся в светофор на Октябрьской площади в Пскове мужчина был пьян. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 00.35 в ночь на 2 марта на улице Советской, 20. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

Фото: Катерина Ли / группа «Жесть по-псковски»

Водитель автомобиля ВАЗ-2110, мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, на которой находились светофор и дорожные знаки.

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Фото: Игорь Номад / группа «Жесть по-псковски»

В результате ДТП пострадал сам водитель. По предварительной информации, он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану губы. Также медики сообщили об алкогольном опьянении пострадавшего, сам водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.