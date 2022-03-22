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Водитель перевернувшегося в Великих Луках автомобиля оказался пьян

Водитель перевернувшегося автомобиля в Великих Луках 21 марта на момент аварии находился в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18.05 у дома №21 на улице Ставского. Мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи.

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В результате столкновения машина опрокинулась на крышу, водитель получил телесные повреждения, его не госпитализировали.