Водитель перевернувшегося в Великих Луках автомобиля оказался пьян

Водитель перевернувшегося автомобиля в Великих Луках 21 марта на момент аварии находился в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.
Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18.05 у дома №21 на улице Ставского. Мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи.
В результате столкновения машина опрокинулась на крышу, водитель получил телесные повреждения, его не госпитализировали.