АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажирка пострадала при столкновении автомобилей в псковском дворе

Два автомобиля не разъехались во дворе дома №42 на улице Рокоссовского в Пскове 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

В 7:55 женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Авео» на дворовой территории, не уступила дорогу транспортному средству, приближающемуся справа. В результате «Шевроле Авео» врезался в «Рено Меган», за рулем которого находился водитель 1988 года рождения. Затем «Рено Меган» врезался в припаркованный автомобиль «Мазда СХ 5».

В ДТП получила травмы пассажирка «Рено Меган» 1989 года рождения, ей оказали помощь на месте аварии. Водители были трезвы.