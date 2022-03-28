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Три человека пострадали при опрокидывании внедорожника в Островском районе

Внедорожник Hyundai IX35 опрокинулся в кювет в Островском районе 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 8:20 на 318-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель. Водитель 1970 года рождения, управляя внедорожником, не справился с управлением при обгоне. В результате транспортное средство съехало в левый кювет и опрокинулось.

Травмы получили водитель и двое пассажиров: женщина 1974 года рождения и мужчина 1994 года рождения. Последнему потребовалась госпитализация.