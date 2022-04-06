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Псковича осудили за пьяное ДТП на Троицком мосту

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который повторно сел пьяным за руль и попал в ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

3 января в 2:00 нетрезвый водитель не справился с управлением и совершил ДТП на Троицком мосту в Пскове.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.