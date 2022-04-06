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Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Островском районе

Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Островском районе. Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 апреля в 7.45 на 321-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Водитель автомобиля «Рено Логан», женщина 1999 года рождения, при выбранной скорости для движения не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с рулевым управлением своей машины, в результате чего съехала в левый кювет по ходу движения, после этого автомобиль опрокинулся.

Женщине оказали медицинскую помощь. В ведомстве добавили, что она была трезва.