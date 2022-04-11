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Два человека погибли в результате ДТП в Пушкиногорском районе

Два человека погибли в результате столкновения автомобилей в Пушкиногорском районе Псковской области сегодня, 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительной информации, в 16.10 на 390 километре у деревни Исса водитель автомобиля «Лада Гранта» - мужчина 1988 года рождения - не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Так, он совершил лобовое столкновение с машиной «Рено Дастер», за рулем которой находился мужчина 1940 года рождения.

В результате аварии в карете скорой помощи по пути в больницу от полученных травм скончались пассажир «Лады» - мужчина 1955 года рождения - и пассажирка «Рено» 1940 года рождения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.