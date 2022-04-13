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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два пассажира скончались в результате ДТП в Пушкиногорском районе

13.04.2022 09:48|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности смертельного ДТП в Пушкиногорском районе, которое произошло 12 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате этой аварии погибли два пассажира.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Житель Таллина 1940 года рождения на автомобиле «Дачия Дастер» двигался по дороге из Острова в сторону Опочки. При движении он нарушил ПДД, выехав на встречную полосу, при этом пересек двойную сплошную. В результате столкнулся со встречной «Ладой Грантой» под управлением жителя Бежаницкого района 1988 года рождения.

 

В результате ДТП пострадали водители автомобилей, их госпитализировали в Псковскую областную больницу. Пассажирка «Дачия Дастер» 1940 года рождения и пассажир «Лады Гранты» 1967 года рождения скончались в машине скорой помощи.

Теги: #ДТП #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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