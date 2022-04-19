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«Газель» врезалась в «Ладу» на улице Юбилейной в Пскове

Два автомобиля столкнулись у перекрестка Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 19 апреля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.30 на улице Юбилейной, 44. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Водитель автомобиля «Газель», мужчина 1970 года рождения, ехал по улице Юбилейной со стороны улицы Коммунальной в направлении Рижского проспекта. Он не обеспечил безопасную дистанцию до двигающегося впереди автомобиля, в результате чего произошло столкновение с машиной «Лада Гранта», за рулем которой была женщина 1971 года рождения. Водитель легкового автомобиля остановилась на перекрестке на светофоре.

Транспортные средства получили технические повреждения, водители не пострадали.