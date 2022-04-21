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Двух пенсионеров сбили на пешеходном переходе в Пскове

Двух пенсионеров сбили на пешеходном переходе на улице Гагарина в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.10 у дома №13. Водитель автомобиля «Лада Калина», мужчина 1987 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов.

Мужчина 1955 года рождения и женщина 1951 года рождения переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавших, но те отказались от медицинской помощи, добавили в ведомстве.