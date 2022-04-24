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Сбившую двух пешеходов псковичку освободили от уголовной ответственности

Уголовное дело в отношении 25-летней горожанки, сбившей двух пешеходов на улице Юбилейной в Пскове, прекратили в связи с примирением сторон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Следствие установило, что в июле 2021 года подсудимая превысила скорость на улице Юбилейной, не заметила двух пешеходов, переходящих проезжую часть вне пешеходного перехода у дома № 93а, и сбила мужчин. В результате ДТП потерпевшие получили различные черепно-мозговые травмы, переломы сводов костей черепа, тупые травмы живота и ушибы, что повлекло тяжкий опасный вред здоровью, говорится в сообщении.

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Девушка признала вину, раскаялась в содеянном, принесла свои извинения. Потерпевшие сообщили о компенсации им затрат на лечение и заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

С учетом позиции прокурора, положительных характеристик с места работы горожанки, принесенных извинений, оказанной материальной помощи, суд прекратил уголовное дело.

Решение суда вступило в законную силу, добавили в прокуратуре.