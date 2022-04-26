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Водитель погиб при столкновении автомобиля с деревом в Новосокольническом районе

Водитель погиб при столкновении автомобиля с деревом в Новосокольническом районе 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:00 на 277-м километре автодороги А-114 Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки — Невель. Водитель «Заз Таврия» 1975 года рождения, управляя автомашиной на прямом участке автодороги, выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Первоначальных признаков алкогольного опьянения не установлено, добавили в ведомстве.