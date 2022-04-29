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Водитель скутера пострадал в результате ДТП в Великих Луках

Водитель скутера пострадал в результате ДТП в Великих Луках 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 10.30 на улице Дьяконова, 1 водитель автомобиля «Рено», мужчина 1954 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу скутеру «Джайлинг» под управлением молодого человека 1995 года рождения.

В результате ДТП за медицинской помощью на месте обратился водитель скутера. Водители были трезвыми, добавили в ведомстве.