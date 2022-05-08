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Двое юных пассажиров погибли при столкновении автомобиля с поездом в Себежском районе

Двое юных пассажиров погибли при столкновении автомобиля с поездом в поселке Идрица Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: pixabay.com

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожной станции поступило 10 мая в 0:25. По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген Гольф» под управлением молодого человека 2004 года рождения переезжал через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего транспортное средство столкнулось с железнодорожным составом.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя автомобиля и пассажира 2005 года рождения. Еще двое пассажиров, 2005 и 2003 годов рождения, от полученных травм погибли.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.