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Три человека пострадали при столкновении «Доджа» и «Ауди» в Островском районе

Три человека пострадали при столкновении автомобилей в Островском районе 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария случилась в 1:20 на 342-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель. Водитель 1969 года рождения, управляя автомашиной «Додж», двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю «Ауди 100» под управлением водителя 1993 года рождения, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения. Водителю автомашины «Ауди 100» оказали медицинскую помощь. Он получил гематому лба, ссадины спинки носа и волосистой части головы. Также медпомощь оказали пассажиркам «Доджа» 1940 года рождения (ушиб ягодичной области слева, артериальная гипертензия) и 1969 года рождения (ушибы мягкой ткани волосистой части головы).