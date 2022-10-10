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Стали известны подробности ДТП с двумя детьми в Пскове

Подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло у дома №1 на улице Яна Райниса в Пскове 9 октября, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария случилась в 17:15. Водитель автомобиля ВАЗ-21140, мужчина 1948 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу машине Kio Rio, за рулем которой была женщина 1993 года рождения, она ехала по главной дороге. В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадали пассажиры Kio - девочки 2008 и 2018 годов рождения, их госпитализировали в Детскую областную больницу.