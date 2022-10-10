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Более 20 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

23 человека пострадали и два погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Псковской области с 3 по 9 октября. Всего за неделю произошло 20 ДТП, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Кроме того, за неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1355 административных правонарушений, выявили 49 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. За повторное управление в состоянии опьянения задержали пятерых водителей.

В ведомстве отметили, что зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий.