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Момент столкновения двух автомобилей напротив псковского «Империала» попал на видео

Момент столкновения двух автомобилей напротив торгового центра «Империал» в Пскове попал на видео. Его в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» разместила подписчица.

Видео: Елена Китова / «Жесть по-псковски»

«Уважаемый водитель "ГАЗели", твоя торопливость мне обошлась боком. Нарушаешь, еще и спровоцировал аварию. Номер твоей машины передан в ГАИ, как и видео!» - прокомментировала видео женщина.

Напомним, легковой и грузовой автомобили столкнулись на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове утром 21 октября.