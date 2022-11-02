Водитель Renault пытался развернуться и резко вылетел на разделительный газон в Пскове. ВИДЕО

Автомобиль Renault Sandero занесло на разделительный газон на пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона в Пскове 2 ноября. Об этом очевидцы сообщили в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
Водитель пытался развернуться, не справился с управлением, пересек пешеходный переход, заехал на газон и столкнулся с Opel Astra, который ехал по встречному движению.
«Решил дорогу перейти, но из машины выйти забыл», – прокомментировали горожане.
Видео: Никита Бойко / «ВКонтакте»
Также псковичи предположили, что всему виной небольшой водительский опыт.
«Предварительно два года обучать вождению и навыкам экстренно находить педальку тормоза», – вынесли вердикт они.