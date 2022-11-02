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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Renault пытался развернуться и резко вылетел на разделительный газон в Пскове. ВИДЕО

02.11.2022 22:24|ПсковКомментариев: 0

Автомобиль Renault Sandero занесло на разделительный газон на пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона в Пскове 2 ноября. Об этом очевидцы сообщили в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Водитель пытался развернуться, не справился с управлением, пересек пешеходный переход, заехал на газон и столкнулся с Opel Astra, который ехал по встречному движению.

«Решил дорогу перейти, но из машины выйти забыл», – прокомментировали горожане.

 

Видео: Никита Бойко / «ВКонтакте»

Также псковичи предположили, что всему виной небольшой водительский опыт. 

«Предварительно два года обучать вождению и навыкам экстренно находить педальку тормоза», – вынесли вердикт они.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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