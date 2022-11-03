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Житель Сербии погиб в ДТП в Стругокрасненском районе

Житель Сербии 1991 года рождения погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария случилась в 20:00 на 249-м километре трассы Санкт Петербург - Псков - Невель. Житель Могилевского района 1984 года рождения за рулем Scania R144 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с прицепом KRONE, сцепленным с другим автомобилем Scania под управлением водителя из Сербии 1991 года рождения. После столкновения иностранец, не убедившись в безопасности, вышел из автомобиля и был сбит двигающимся навстречу Chrysler Voyager, под управлением водителя из города Бреста 1955 года рождения.

Водитель Scania из Сербии скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.