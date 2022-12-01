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Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей на улице Поземского в Пскове. ФОТО

Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей у дома №115-б на улице Леона Поземского в Пскове 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Дорожная авария произошла в 13.40. Водитель автомобиля Ford Explorer 1994 года рождения нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части – требования дорожного знака 5.15.1 (направление движение по полосам). Из полосы, предназначенной для движения прямо, он совершил разворот и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo под управлением мужчины 1996 года рождения, он двигался со встречного направления прямо.

Пострадал водитель Volkswagen. Его осмотрели медики, госпитализация не потребовалась. Водители трезвые.