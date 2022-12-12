АвтоМир / Происшествия / ДТП

До семи лет тюрьмы грозит псковичу за смертельное ДТП

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего псковича, обвиняемого в ДТП, повлекшим по неосторожности смерть двух человек, утвердила районная прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

15 июля в дневное время молодой человек на автомобиле ZAZ Chance двигался по автодороге Псков – Торошино. На 7 километре при повороте налево на второстепенную дорогу он нарушил требования ПДД РФ, а именно не подал соответствующий световой сигнал.

«Он не уступил дорогу автомобилю ЗИЛ, выехал на полосу встречного движения, создав опасность для движения другим участникам дорожного движения. Водитель автомашины ЗИЛ применил экстренное торможение, однако не сумел предотвратить столкновение автомобилей, которое произошло на границе проезжей части второстепенной дороги», – пояснили в прокуратуре.

В результате ДТП погибли два пассажира, находившихся в ZAZ Chance, один из которых был несовершеннолетним.

Санкция части 5 статьи 264 УК РФ, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права управления транспортными средствами до 3-х лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.