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Пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пятилетнюю девочку в Ленинградской области

Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в городе Кировск Ленинградской области, в результате ДТП пятилетняя девочка скончалась на месте, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Первого января, около 8.50, во дворе дома 6 по улице Новая в городе Кировск Ленинградской области каршеринговый автомобиль Kia Rio совершил наезд на 34-летнюю женщину и двоих ее малолетних детей, проживающих в соседнем доме. В результате ДТП женщина получила перелом ноги, трехлетний сын получил тяжелые травмы и помещен в реанимацию, а пятилетняя дочь скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина с детьми была у дома, когда автомобиль вылетел с дороги на газон и сбил людей, после чего врезался в припаркованный Renault Logan, пишет РИА Новости.

По данным полиции, в момент ДТП автомобилем управлял 25-летний житель Петербурга, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен прав за нарушения ПДД. Автомобиль в аренду взял его знакомый, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье.

Сообщается, что водитель задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как сообщила прокуратура Ленинградской области, ход доследственной проверки, а также принятие процессуального решения органом расследования поставлены на контроль кировской городской прокуратурой.