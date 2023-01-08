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27 человек пострадали за неделю в ДТП в Псковской области

27 человек пострадали и трое погибли за неделю в 15 дорожно-транспортных происшествиях в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

За период с 1 по 8 января сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 498 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. За неделю выявили 57 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, из них задержано девять водителей-рецидивистов.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - сообщили в ведомстве.