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Смертельное ДТП произошло в Псковском районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло в деревне Раздолье Псковского района сегодня, 12 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

Авария произошла в 18:18 на 9 километре автодороги Псков - Кислово - Палкино. На дороге столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1986 года рождения и автомобиля Nissan Almera под управлением мужчины 1970 года рождения.

Водитель автомобиля Nissan Almera скончался. Другие участники аварии не пострадали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.