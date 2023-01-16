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Водитель сбил косулю в Новосокольническом районе и попал под колёса проезжающего автомобиля

Водитель, сбивший косулю, попал под колёса проезжающего автомобиля в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 17 января в 7.30 на автомобильной дороге Великие Луки - Новосокольники водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 1986 года рождения, сбил косулю. Он вышел из автомобиля оценить степень серьезности технических повреждений транспорта и состояние дикого животного. После на него наехал двигающийся в попутном направлении Suzuki под управлением мужчины 1958 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Niva. Его доставили в медицинское учреждении, после чего отпустили домой. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.