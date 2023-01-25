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Пскович заплатит 2 млн рублей и сядет в тюрьму за смертельное ДТП

53-летнего псковича признали виновным в ДТП, в результате которого погиб человек. Также суд удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму 2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В ходе расследования установили, что в июле 2022 года подсудимый на автомобиле Reno Laguna у деревни Нестрино Порховского района с превышением скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Skoda Superb.

В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру Skoda Superb был причинен тяжкий вред здоровью, водителю – множественные телесные повреждения, от которых он скончался.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных, характеризующих личность подсудимого, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что авария произошла 7 июля в 20:45 на 160-м километре трассы Новгород - Псков.