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Почти 20 человек получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю

1764 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 23 по 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Полицейские выявили 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали двух водителей. За данный период на территории области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1 человек, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», – отметили в управлении.