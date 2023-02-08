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Ребёнка сбил автомобиль на улице Освобождения в Острове

Ребёнка сбил автомобиль на улице Освобождения в Острове 7 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.55 у дома №30. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, мужчина 1963 года рождения, совершил наезд на пешехода 2011 года рождения, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал пешеход, его госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель был трезв. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.