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Водитель УАЗа врезался в опору ЛЭП в Гдовском районе

Водитель УАЗа врезался в опору ЛЭП в селе Чернево Гдовского района 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 8:15 минут мужчина 1978 года рождения, проживающий в деревне Колоколово Гдовского района, за рулём УАЗа на прямом участке автодороги не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, опора ЛЭП повреждена.

Мужчину госпитализировали в Гдовскую районную больницу.