АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автокресло уберегло двухлетнего ребёнка от травм в ДТП под Псковом

Автокресло уберегло двухлетнего ребёнка от травм в ДТП в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

В 11:00 на 37 километре автодороги Псков - Гдов произошло столкновение двух автомобилей. Проезжую часть не поделили Volkswagen Polo под управлением девушки 1995 года рождения и Ford C-Max, за рулем котором сидел мужчина 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадала девушка, её доставили для дальнейшего медицинского обследования в Псковскую областную больницу. В её автомобиле находился двухлетний ребенок, который был пристегнут в автокресле. Он не пострадал.

Водители были трезвы.