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Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в Псковском районе

Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в Псковском районе 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:20 на пятом километре автодороги Череха - Назимово. Водитель автомобиля Ford, мужчина 1968 года рождения, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть автодороги вне пешеходного перехода на неосвещенном участке, без световозращающих элементов.

В результате ДТП мужчина 1979 года рождения погиб. У водителя состояние алкогольного опьянения не установлено.