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Водитель пострадал при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе Р-23 под Псковом

Водитель пострадал при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Невель в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району, это произошло 2 марта в 07.30 на 306-м километре автодороги.

Водитель Mitsubishi Lancer, житель Новоржева 1947 года рождения, при движении в сторону Пскова совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем Renault Magnum под управлением жителя Белоруссии.

Пострадал водитель легкового автомобиля. Госпитализирован в областную больницу. Находившаяся в Mitsubishi Lancer супруга водителя не пострадала.

По факту ДТП проводится административное расследование, причина происшествия устанавливается.