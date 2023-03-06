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В облздраве рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Усвятах

О состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и фурой в Усвятах рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Всего в результате ДТП погиб один человек – пассажир автобуса, семеро человек госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, самочувствие остальных – средней степени тяжести, еще шесть человек находятся на амбулаторном лечении в Усвятах», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ДТП у дома №35 на улице Козловской поселка Усвяты произошло 4 марта. В нём погиб один человек - пассажир автобуса, 16 пострадали и были госпитализированы в медучреждение. Автобус принадлежит Великолукскому мясокомбинату.

Ранее сообщалось, что по факту смертельного ДТП с фурой и автобусом в Усвятах возбудили уголовное дело.

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Великолукский мясокомбинат входит в состав холдинга «Великолукский свиноводческий комплекс» (ООО «ВСК») - самой крупной компании агропромышленного сектора на северо-западе России.