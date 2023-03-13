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Водителя будут судить за наезд на переходящую дорогу на «красный» псковичку

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не учел интенсивность движения, особенности транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, видимость. Помимо этого, он вел автомобиль со скоростью, не обеспечивающей возможность контроля за движением. В результате водитель несвоевременно увидел женщину, пересекавшую дорогу на красный сигнал светофора, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.