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Девушка за рулем ВАЗа пострадала в результате ДТП в Дедовичах

Девушка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Дедовичах 13 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП случилось в 10.25 на улице Энергетиков. Девушка 2004 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, поворачивала налево. При этом сзади двигалась машина Audi A8, за рулем которой был мужчина 1982 года рождения, он совершал обгон. В результате произошло столкновение.

Пострадала водитель ВАЗа, ей диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму, госпитализировать девушку не стали.

Оба водителя были трезвы.