ещё

Один человек пострадал в ДТП с участием пьяного водителя в Пскове. ФОТО

LADA и Audi столкнулись друг с другом на подъезде к Ольгинскому мосту в Пскове

Два автомобиля учинили ДТП у Рыбницкой башни в Пскове

Два водителя пострадали в столкновении автомашин на улице Труда в Пскове. ФОТО

Два автомобиля столкнулись на съезде с Троицкого моста

Неудачный разворот стал причиной ДТП на Крестовском шоссе в Пскове. ФОТО