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Два человека травмированы в результате ДТП с выездом на встречную полосу в Пскове. ФОТО

Два человека травмированы в результате ДТП с выездом на встречную полосу в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД по городу Пскову, 28 марта в 20.40 две автомашины столкнулись на улице Кузбасской Дивизии у дома №19.

Водитель Ford Focus, мужчина 1990 года рождения, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Renault Logan под управлением мужчины 1964 года рождения.

Пострадала пассажирка Renault 2006 года рождения. У нее выявили ушиб грудной клетки, после осмотра отпустили из больницы. После ДТП в областную больницу обратился водитель Renault. У него также выявлен ушиб грудной клетки.

Все находившиеся в автомашинах люди были пристёгнуты ремнями безопасности.

Водитель Ford отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.