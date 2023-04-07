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Снимок с места ДТП с грузовиком в Плюсском районе опубликовали в Сети

Снимок с места ДТП с грузовиком в Плюсском районе опубликовали очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Напомним, сегодня около 8:00 в Плюсском районе произошло столкновение двух автомобилей.

«Водитель автомобиля Ford 1994 года рождения двигался из Санкт-Петербурга в Псков, он был в утомленном состоянии. В результате чего не справился с управлением транспортом и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Isuzu, которым управлял мужчина 1980 года», – отметили в УМВД.

В результате ДТП у водителя Ford травма головы и конечностей, у водителя грузовика – незначительная травма лица.