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Мужчина без водительских прав врезался в дерево в Стругокрасненском районе

Мужчина без водительских прав съехал на автомобиле в кювет в Стругокрасненском районе 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 23:10 на 253-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Водитель 2002 года рождения без водительских прав, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, не справился с управлением, в результате съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП пострадала пассажирка 1992 года рождения. Она отказалась от госпитализации.

В ведомстве добавили, что водитель был трезв.