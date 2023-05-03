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Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове

Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем у дома №5 на улице Ижорского Батальона в Пскове 3 мая в 11:35. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Мужчина 1952 года рождения, управляя велосипедом «Стелс», пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и столкнулся с автомобилем Chery под управлением женщины 1985 года рождения. Автомобиль выезжал с прилегающей территории.

В результате наезда велосипедист, по предварительным данным, получил ушиб мягких тканей. Доставлен в областную больницу, после осмотра отпущен.

По факту ДТП проводится проверка. Рассматривается возможность привлечения велосипедиста к административной ответственности по статье 12.29 часть 2 КоАП РФ. Санкция по данной статье предусматривает наложение административного штрафа в размере 800 рублей.