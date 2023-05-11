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Мотоциклист пострадал в результате «бесконтактного» ДТП в Пскове

Мотоциклист пострадал в результате «бесконтактного» ДТП в Пскове 10 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, сообщение о ДТП с участием мотоциклиста на улице Петровской у дома №10 поступило в 19.00.

Водитель Renault Logan, мужчина 1995 года рождения, при выезде из дворовой территории не убедился в безопасности маневра и создал помеху для мотоцикла Honda под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате произошло падение мотоциклиста.

В ГИБДД уточнили, что ДТП было «бесконтактным» - столкновения не произошло. Тем не менее происшествие оформлено как ДТП с пострадавшим.

У мотоциклиста выявлены ссадины колена и плеча, ушиб бедра. После осмотра отпущен. Мотоцикл получил технические повреждения при падении.